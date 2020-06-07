Alanya'da otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 5 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, bu sabah saatlerinde Okurcallar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Tahir K. idaresindeki 42 ABD 313 plakalı otomobil, yolun sağ tarafında park halinde sürücüsü Olcay B.'nin içinde bulunduğu 38 KB 635 plakalı kamyonete çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücüler ve 42 ABD 313 plakalı araçta bulunan Fatih A., Muhammet A. ve Fatih I. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürdü. Hastanelerde tedaviye alınan 5 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.