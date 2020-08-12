Alanya'da otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde başka bir aracın sıkıştırdığı otomobilin refüje çapması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan Mesut Günay (26) yönetimindeki 07 NKF 01 plakalı otomobil, bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yolun sol tarafında bulunan refüje çarparak durabildi. Lastikleri fırlayan araç hurda yığınına dönerken kazaya neden olan otomobil ise hızla uzaklaştı. Yaralanan sürücü Günay, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Günay'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazaya neden olan aracı belirlemek için çalışma başlattı.