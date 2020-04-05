Alanya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 250 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Alanya'nın kırsalındaki Deretürbelinas Mahallesi Susuz Yayası yolunda meydana geldi. Dereköy Mahallesi'ne seyir halinde olan Abdurrahman Alaettinoğlu (39) idaresindeki 07 HAD 89 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 250 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve AKUT ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler yaptıkları incelemede araçta bulunan Bahri Şenli'nin (24) hayatını kaybettiğini, sürücünün ise ağır yaralandığını belirledi. Ekipler yaralıyı bulunduğu bölgeden çıkarmasının ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Alaettinoğlu'nun bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazada hayatın kaybeden Şenli'nin cenazesi ise savcılığın incelemelerinin ardından uçurumdan çıkartılarak morga gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.