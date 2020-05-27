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Alanya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 21.00 sıralarında Alanya'nın kırsalındaki Mahmutseydi Mahallesi yolunda meydana geldi. Dereköy Mahallesi'ne seyir halinde olan Emre Onat Oskay'ın (38) kullandığı 07 NA 1850 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sağ tarafında bulunan yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen gider sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler yaptıkları incelemede sürücü Oskay'ın yaşamını yitirdiğini araçta bulunan Yasemin Talas'ın (48) ise yaralandığını belirledi. Ekipler tarafından çıkarılan yaralı Talas ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan Talas'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Oskay'ın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından uçurumdan çıkartılarak morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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