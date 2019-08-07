Alanya'da otomobilden uyuşturucu hap çıktı: 3 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin park halindeki otomobilde yaptığı aramada, 10 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Cikcilli Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, saat 20.00 sıralarında park halindeki içinde 3 şüphelinin bulunduğu 32 GF 847 plakalı otomobille baskın düzenledi. Baskında araçta bulunan Hasan K. (26), İbrahim T. (30) ve Mahmut K. (32) gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.