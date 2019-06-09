Alanya'da otomobilin çarptığı Rus çift öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Rus uyruklu çift yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Kargıcak Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Vedat B. (26) idaresindeki 01 FJA 45 plakalı otomobil, Rus uyruklu çift Anna Balakina (37) ve Andrei Balakina'ya (39) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Rus çift ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde yol kenarına savrulan çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Anna Balakina ve Andrei Balakina'nın cansız bedenleri jandarma ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sürücü gözaltına alındı

Rus çifte çarparak ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü Vedat B. ise kaza sonrası gözaltına alındı. Vedat B. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.