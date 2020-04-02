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Alanya'da otomobille motosiklet çarpıştı:1 ağır yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Oba Mahallesi Yeni Çevreyolu üzeri Hacıbaba Mezarlığı karşında meydana geldi. Antalya istikametine giden Mustafa N. (45) idaresindeki 07 NA 3584 plakalı otomobil, Olive Garden Kavşağı'na geldiği sırada aynı yönde ilerleyen M. K.'nin (16) kullandığı 07 ADR 939 motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklette yolcu olarak bulanan Ümit S. (29) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ümit S.'yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Ümit S.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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