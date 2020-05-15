Alanya'da özel düzenekle uyuşturucu yetiştirilen eve baskın

Antalya'nın Alanya ilçesinde ısıtma ve ışıklandırma sistemi kurularak kenevir yetiştirilen eve jandarma tarafından baskın düzenlendi. Evde ekili 19 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan istihbaratı değerlendiren Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kestel Mahallesi'ndeki Oğuzhan K.'nın ikametine operasyon düzenledi. Operasyonda Oğuzhan K. gözaltına alınırken, evde yapılan detaylı aramada bir çadır içerisinde kenevir yetiştirmek için damlama, havalandırma, ısıtma ve ışık sistemiyle hazırlanan özel düzenek kurulduğu görüldü. Ekili vaziyette 19 kök Hint keneviri, uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ve düzenek aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.