Alanya'da ozon ve proloterapi tedavisi başlıyor

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Bulut, çok yakında GETAT polikliniklerinde aktif olarak ozon tedavisine başlanacağını duyurdu.

Ozon tedavisi ile ilgili bilgiler aktaran Bulut, “Ozon, oksijen gazının 3 atomlu halidir. Çok çeşitli yöntemlerle tedavi dozunda vücuda ozon gazını uyguluyoruz. Bel, boyun fıtıkları, tüm kronik kas iskelet sistemi ağrılarında, fibromiyalji rahatsızlıklarında, kanser tedavilerine destek olarak, romatizma hastalıklarda, kronik yorgunluklarda ve bazen hiçbir rahatsızlık olmadan sadece bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla hastalarımıza ozon tedavisini uygulayabiliyoruz. Ozon tedavisinde en sık uyguladığımız yöntemlerden birisi; hastalarımızdan az miktar kan alınarak ozona dayanıklı özel bir şişede ozon gazıyla karıştırıp tekrar vücudumuza geri verilmesidir. Bu uygulamaya majör uygulama yöntemi diyoruz. Bunun yanında enjektörde karıştırılıp yapılan kas içi uygulamalara ise minör uygulama denir. Ünitemizde eklem içi cilt, cilt altı ve yara üzerine de uygulamalar yapabileceğiz” dedi.

"Ozon tedavisi kimlere uygun"

Ozon tedavisini kimler için uygun olmadığını aktaran Bulut, “Hamilelerde, bakla alerjisi olanlarda, ciddi kansızlığı olan kişilerde, kan sulandırıcı kullananlarda ozon tedavisini tercih etmiyoruz. Hasta için hangi yöntemin hangi dozda uygulanması gerektiğini detaylı bir fizik muayene ve tetkiklerden sonra karar verilmektedir. Bir diğer uygulamamız ise Proloterapi (kronik kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarında kullanılan enjeksiyon bazlı tamamlayıcı tıbbi tedavi türü) yöntemidir. Bu uygulama ile birlikte zayıflamış, hasar görmüş artık işlevini yerine getiremeyen tendonlara, bağlara ve bunların kemiğe yapışma bölgelerine orada bir uyarı başlatacak olan solüsyon enjekte edilir. Şimdiye kadar ilaca bağlı ciddi bir yan etki görülmemiştir. Uygun endikasyonlarda (hastalıkta izlenecek tedavi yöntemi ve müdahalenin uygun olacağının belirlenmesi) yapıldığında kasları, bağları ve tendonları güçlendirdiği için özellikle tüm kronik iskelet kas ağrılarında bu yöntemi güvenle uyguluyoruz. Modern tıp yöntemlerinin yanında, destek amacıyla uygulanan tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olan ozon tedavisinin ve proloterapi tedavisinin size uygun olup olmadığını merak ediyorsanız hastanemizin fizik tedavi bölümüne randevu alarak muayene olabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.