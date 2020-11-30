Alanya'da park ve mesirelik alanlar dezenfekte ediliyor

Yapılan çalışma ile bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi amaçlanırken belediye ekipleri, ilçe genelinde bulunan çocuk oyun grupları, spor alanları, yürüyüş ve mesire alanları dezenfektan ile temizleyerek hijyen sağlamaya devam ediyor.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, vatandaşların ve çocukların yoğun olarak bulunduğu ortamların, hijyenik şartlara sahip olması amacıyla gerçekleştirilen dezenfekte işlemlerinin, periyodik aralıklarla sürdürüldüğünü söyledi. Uyar, “Uluslararası kalite belgeli ve Sağlık Bakanlığı ruhsatlı dezenfektan solüsyonlarımızla halkımızın ve çocuklarımızın yoğun olarak bulunduğu parklar, çocuk oyun grupları, spor alanları, yürüyüş ve mesire alanlarımızı periyodik olarak dezenfekte ediyoruz. Son günlerde artan vakalar nedeniyle yoğun olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün vatandaşlarımızı tedbirli olmaya davet ediyoruz” dedi.