Alanya'da pedallar çevrildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde 16 ülkeden, 29 takım, 170 sporcunun yer aldığı Grand Prix Alanya UCI 1.2 yol bisikleti yarışında sporcular 148 kilometre pedal çevirdi. Yarışın birincisi İtalya'nın Bardiani Csf Faizane takımından Davide Gabburo oldu.

Alanya'da Şelale Meydanı'nda başlayan yarış, Dim Vadisi boyunca 3 tur atarak Karayolları önünde tamamlandı. Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, İsviçre, Polonya, Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Özbekistan, Cezayir, Sırbistan, Azerbaycan, Kazakistan dahil 16 ülkenin takımlarının katıldığı yarışın birincisi İtalya'nın Bardiani Csf Faizane takımından Davide Gabburo, ikincisi İsviçre Milli Takımından Filippo Colombo, üçüncü ise yine Bardiani Csf Faizane takımından Alessandro Tonelli oldu.

Yarışı kazanan en genç sporcu ise Halil İbrahim Doğan oldu. Sporcular, yarın Alanya-Gazipaşa Havalimanı terminal binası önünde saat 10.00'da başlayacak Gazipaşa etabında 160 kilometre pedal çevirecek.