Alanya'da polis ekiplerinden öncelikli yaya bilinci uygulaması

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri tarafından yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması için sürücü ve yayalara broşürler dağıtarak bilgiler verdi.

İçişleri Bakanlığı'nca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı başlatılan kampanya kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ilçesinde en işlek caddelerinde yaya geçidinin bulunduğu bölgelerde bilgilendirici amaçlı uygulamalı yaptı. Çok sayıda polisin katıldığı uygulamalarda ışıksız kavşakla yaya geçitlerinde, yayaların geçiş önceliği hakkında sürücü ve yayalara yaklaşık bin 500 el broşürü dağıttı. Polis durdukları araçlardaki sürücülere ve yayalara eğitici bilgiler de verdi. Sürücüler, yapılan bu uygulamanın memnuniyet verici olduğunu belirterek, polis memurlarına teşekkür etti.

“Daha önce burada yaya sorunu çok yaşanıyordu”

Muharrem Özcan isimli vatandaş ise uygulamadan çok memnun olduklarını belirterek,”Daha önce burada yaya sorunu çok yaşanıyordu. Ayda en 1-2 defa burada kaza meydana geliyordu. Bu bilinçlendirmeden ötürü polislerimize çok teşekkür ediyorum. Güzel bir uygulama, polislerimiz can güvenliğimiz için çalışıyorlar” dedi.

Yetkililer uygulamanın sıklıkla süreceğini kaydetti.