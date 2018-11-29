Alanya'da polis suçlulara göz açtırmadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait çok sayıda mermi, bir miktar esrar ve yakalaması bulunan 2 motosiklet ele geçirildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Amirliği ve Motorize Yunus Timi ilçe genelinde şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik denetim yaptı. Ekipler yaptıkları denetimlerde Dinek Mahallesi Karaketir Sokak üzerinde durumundan şüphe duydukları 07 NA 3386 plakalı otomobili durdurarak arama yaptı. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 23 adet mermi ele geçirildi.

Cikcilli Mahallesi 202 Sokak'ta yapılan denetimlerde ise 07 SV 464 plakalı otomobilde arama yapan ekipler, 1 adet ruhsatsız silah ile 3 adet mermi ele geçirirken, sürücü Serdal Y.'nin GBT sorgusunda ‘görevi yaptırmamak için direnme' suçundan arandığı tespit edildi. Şahıs gözaltına alındı.

Çalıntı motosikletler tespit edildi

Ekipler aynı denetimler kapsamında durumundan şüphe duydukları 16 yaşındaki H.P.'nin üst aramasında 14.05 gram esrar ele geçirirken, boş bir arazide ise ekili vaziyette 15 kök Hint keneviri ele geçirdi. H.Y. yapılan GBT sorgusunda ‘hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma' suçundan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. Devriye sırasında ekipler, park halindeki 07 HBJ 54 ve 07 E 8813 plaka motosikletlerin çalıntı, 07 HJH 73 plakalı motosikletin de yakalaması olduğunu tespit ederek işlem yaptı.