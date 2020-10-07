Alanya'da polisten afişli korona virüs uyarısı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, kentteki tüm otobüs duraklarının panosuna korona virüs önlemlerine dikkat çekmek için afişler astı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, korona virüsle mücadelede vatandaşları bilgilendirme amacıyla çok sayıda afiş hazırladı. Ekipler, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğine hakkında bilgilendirme olan ve “Maskeni takarak hayatını kolaylaştır. Sana da Alanya'ya da bu yakışır” ve “Can sıkıntısı solunum sıkıntısından iyidir” yazılı afişleri ilçedeki tüm otobüs duraklarında bulanan panolara astı.