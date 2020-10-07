İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya'da polisten afişli korona virüs uyarısı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, kentteki tüm otobüs duraklarının panosuna korona virüs önlemlerine dikkat çekmek için afişler astı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, kentteki tüm otobüs duraklarının panosuna korona virüs önlemlerine dikkat çekmek için afişler astı.


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, korona virüsle mücadelede vatandaşları bilgilendirme amacıyla çok sayıda afiş hazırladı. Ekipler, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğine hakkında bilgilendirme olan ve “Maskeni takarak hayatını kolaylaştır. Sana da Alanya'ya da bu yakışır” ve “Can sıkıntısı solunum sıkıntısından iyidir” yazılı afişleri ilçedeki tüm otobüs duraklarında bulanan panolara astı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.