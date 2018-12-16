Alanya'da polisten motosikletlilere yönelik denetim

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kurallara uymayan ve kask takmayan motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçenin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi'nde kurallara uymayan, evrakları eksik olan ve kask takmayan motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde 37 motosiklet kontrol edilirken, kurallara uymayan 8 motosiklet sürücüsü hakkında toplam 3 bin 750 TL cezai işlem uygulandı. Trafikten men edilen 4 motosiklet ise yapılan işlemlerin ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Yetkililer, motosiklet denetimlerinin sıklıkla sürdürüleceğini aktardı.