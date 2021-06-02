Alanya'da polisten uyuşturucu baskını: 3 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar esrar, bonzai, metamfetamin, 26 adet uyuşturucu hap ve 2 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Fığla Mahallesi 319. Sokak üzerinde bulunan adreste uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis yaptıkları aramalarda 64 gram esrar, 36 gram bonzai, 14.36 gram metamfetamin, 26 adet uyuşturucu hap ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. (28), A.Y. (21) ve E.Y. (29) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden E.Y. savcılık talimatıyla ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, diğer iki şüpheli ise adliye sevk edildi.