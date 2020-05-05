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Alanya'da pompalı saldırgan tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde alacak meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi omuz ve karın bölgesinden pompalı tüfekle vurularak ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde alacak meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi omuz ve karın bölgesinden pompalı tüfekle vurularak ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.


Olay, sabah saatlerinde Oba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Serdal Y. (34) ve Muzaffer Bacak (44), tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Serdal Y., pompalı tüfekle Bacak'ın üzerine doğru 2 el ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Bacak sol omuz ve karın bölgesinden yaralanırken, Serdal Y. ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Bacak'ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada ameliyata alınan Bacak'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olaydan kısa bir süre sonra şüpheli Serdal Y. ise Saray Polis Karakolu'na giderek teslim oldu. Polis merkezi ise olayın yaşadığı yerin jandarma bölgesi olması nedeniyle Serdal Y.'i soruşturmanın devamı için Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim etti. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serdal Y., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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