Alanya'da ragbi heyecanı

Alanya Pirates Ragbi Kulübü ev sahipliğinde Konya ve Antalya ragbi takımları dostluk maçları için Alanya'da buluştu. Alanya'da ilk defa gerçekleşen etkinliğe yaklaşık 100 sporcu katılım sağladı.

"Plaj ragbi turnuvası düzenlemeyi planlıyoruz"

Alanya'da ragbi çalışmalarını hızlandırdıklarını söyleyen Alanya Pirates Ragbi Kulübü Antrenörü Kerim Yorgancı, “Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Kartallar, Akdeniz Üniversitesi ve Alanya Pirates Ragbi takımları dostluk turnuvası için Alanya'da bir araya geldi. Alanya'da ilk kez böyle bir organizasyon düzenlendi” dedi. Alanya kadın ve erkek ragbi takımlarının son dönemlerde hız artırdığını dile getiren Yorgancı, “Alanya'da 15 erkek, 15 kadın olmak üzere 30 sporcumuz var. İlginin giderek artacağını düşünüyorum. Yaz döneminde daha geniş katılımlı plaj ragbi turnuvası düzenlemeyi planlıyoruz” diye konuştu.

"100 sporcu katıldı"

Alanya Ragbi Kadın Takımı Kaptanı Seher Sultan Börekçi ise, “Yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla düzenlediğimiz organizasyonda birlikte hem eğlendik hem yeni teknikler öğrendik. İzleyici olarak da talep gören bir organizasyon oldu. Aileler ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Ülkemizde yeni bir spor branşı olan ragbi Alanya'da da büyük ilgi görüyor. Kadın ve erkek takımlarımıza dahil olmak veya organizasyonlarımıza katkı sağlamak isteyenler Alanya Pirates sosyal medya sayfamızdan bizlere ulaşabilirler” diye konuştu.