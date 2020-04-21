Alanya'da Ramazan Bereket Paketleri yola çıktı

Alanya Belediyesi'nin 7 bin ihtiyaç sahibine ulaştıracağı Ramazan Bereket Paketleri, Şehrin dört bir yanına dağıtılmak üzere yola çıktı. İçerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu yardım paketleri, bu hafta içerisinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce organize edilen Ramazan yardım paketleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek. Korona virüs nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşların geçtiğimiz yıl oranla artış göstermesi nedeniyle bu yıl 7 bin yardım paketi dağıtılacak. Özenle ve temel ihtiyaca göre hazırlanan Ramazan Bereket Paketleri, bugün itibariyle 12 araç ve dağıtım ekibiyle birlikte ihtiyaç sahipleri için yola çıktı.

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül, korona virüs nedeniyle ihtiyaç sayısının bu yıl artış gösterdiğini ve önlemlerini alarak Ramazan paketlerini buna göre hazırladıklarını söyledi. Nurgül, “Alanya Belediyesi olarak her yıl yaptığımız gibi bu yıl da Ramazan öncesi yardım paketlerimizi hazırladık. Önceki yıllardan tespitini yaptığımız ailelerle birlikte, bu yıl korona virüs nedeniyle sayıda artışa giderek 7000 yardım kolisi hazırladık. Dağıtımımıza bugün itibariyle başlarken bu hafta içerisinde tespitini gerçekleştirdiğimiz bütün ailelere yardımlarını ileteceğiz” dedi.