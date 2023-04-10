Alanya'da, Ramazan Meydanı İbrahim Sadri'yi ağırladı

Alanya Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Ramazan Meydanı etkinliklerinde ünlü şair İbrahim Sadri sahne aldı.

Alanya Belediyesi'nin Ramazan ayının ruhunu yaşatmak için açtığı ve geleneksel hale gelen Ramazan Meydanı etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Mübarek Ramazan ayı boyunca iftardan sonra kurulan meydanda; birbirinden renkli şovlar, ünlü sanatçılar ve kurulan renkli stantlar ile Ramazan akşamları unutulmaz bir hal alıyor. Çocuklara özel hazırlanan Hacivat Karagöz Kukla Gösterisi eğlenceli dakikalar yaşayan vatandaşlar, sevilen isim İbrahim Sadri'nin ‘Şiirlerle Kalbe Dokunan Ramazan' adlı gösterisini seyretme fırsatı buldu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İbrahim Sadri'nin performansını seyrederek vatandaşlarla birlikte ayakta alkışladı. Şiirleri ile izleyenleri mest eden İbrahim Sadri, “11 Ayın Sultan Mübarek Ramazan Ayı'nda çok sevdiğim Alanya'da olmaktan, bu Ramazan Etkinlikleri münasebetiyle kıymetli Alanyalı dostlarla bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Hareketli, yaşayan, canlı, misafirperver ve her zaman olduğu gibi bizi şaşırtmayan dostluğu ile Alanya'ya, Alanyalılara ve Alanya Belediyesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle bu mübarek ayın hepimizin hayatına, ailesine, sofrasına, bu güzel memleketimize iyilikler, bereket ve rahmet getirmesini ümit ediyorum. En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle” dedi.

"

Gösteriyi vatandaşlarla birlikte seyreden Yücel, şiir şöleninin ardından sahneye çıkarak Şair İbrahim Sadri'ye hediye takdim etti. İpek kozasından yapılmış tablo hediye eden Başkan Yücel, “Ramazan Meydanımızda sahne alan İbrahim Sadri'nin “Şiirlerle Kalbe Dokunan Ramazan” adlı muhteşem performansını dinledik. Bizlere unutulmaz bir akşam yaşatan değerli sanatçımıza şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Ramazan ayının sonuna kadar her akşam açık olacak meydanda; Çember ve Balon Gösterisi, Jonglör Gösterisi, Palyoça ve Bubble Şov, Sihirbaz Gösterisi, Ateşbaz Gösterisi, Karagöz Hacivat Kukla Gösterisi, Orta Oyunu gibi hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden pek çok gösteri yapılacak. Meydan; Lal Tasavvuf ve Semazen Grubu, Alanya İlçe Müftülüğü Tasavvuf Müziği Ekibi, Nağmekar Tasavvuf Müziği Ekibi gibi ekipleri ayrıca ünlü sanatçılar Uğur Arslan, Yılmaz İster ve Murat Belet'i ağırlayacak.