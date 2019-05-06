Alanya'da Ramazan şenlikleri başlıyor

Alanya Belediyesi tarafından Belediye Binası yanındaki Ramazan Meydanı'nda düzenlenen geleneksel Ramazan Şenlikleri salı günü itibariyle başlıyor. 7 Mayıs'tan 2 Haziran'a kadar devam edecek Ramazan Şenliklerinde hem çocuklar hem de aileler için her akşam bir birinden ilginç programlar yer alacak.

Şenlikler kapsamında Belediye yanındaki Ramazan Meydanı'nda hem çocuklar hem de aileler için her akşam bir birinden ilginç programlar yer alacak. Yarın saat 21.15'te Alanya Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi, ardından Karagöz Ağaç Bekçisi ve Türk Sanat Müziği ile başlayacak şenlikler, 2 Haziran'a kadar devam edecek. Ramazan Meydanı etkinlikleri arasında Geleneksel Sahne Gösterileri, Jonglör-İllüzyon Gösterisi, Türk Sanat Müziği Dinletisi, Geleneksel Sahne Sanatlarından Hacivat Karagöz, Balon Katlama ve Ebru Sanatı gösterileri Ramazan boyunca vatandaşlara keyifli akşamlar yaşatacak.

Meydan da ayrıca Belediyenin ikram çeşmesinden vatandaşlara Osmanlı Şerbeti ikram edilirken, meydana kurulan stantlardan ise vatandaşlar iftar sonrası çay, kahve, yöresel tatlılar, pamuk şeker, patlamış mısır gibi geleneksel lezzetlerden de satın alabilecekler.

Başkan Yücel: “Eski ramazanları aratmayacağız”

Ramazan Meydanındaki tüm hazırlıkların tamamlandığını hatırlatan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, geleneksel hale getirilen Ramazan Şenliklerine vatandaşları davet ederek eski Ramazanları aratmayacaklarını söyledi.

Başkan Yücel, “Bu yıl da Belediye yanına kurduğumuz meydanda mübarek Ramazan ayının ruhuna uygun gelenek ve kültürlerimize ait etkinlikler düzenleyeceğiz. Ramazan Meydanında organize edeceğimiz etkinliklerle eski ramazanları yad edeceğiz. Her akşam iftardan sonra saat 21.15'ten itibaren şenlik alanında hem çocuklarımız hem de yetişkinler için birinden farklı programlar düzenleyeceğiz. ” dedi.

Program:

-7-18 Mayıs tarihleri arasında Geleneksel Sahne Sanatlarından olan gölge oyunu Hacivat Karagöz, Meddah; Karagöz Sanat Atölyesinden Hüseyin Dilen, Eray Sel ve Şafak Yılmaz tarafından sahnelenecek.

-11 Mayıs 2019 Cumartesi Engelliler Haftası nedeniyle Engelsiz Mehter Takımının gösterisi.

-20 Mayıs 2 Haziran tarihleri arasında Paytak Show İllüzyonist - Jonglör Kerem Eser tarafından sahnelenecek.

-19 -22 -24-25 Mayıs tarihlerinde Balon Katlama gösterisi Murat Köylü tarafından yapılacak.

-17-18-19 Mayıs Ebru Sanatı Gösterisi İlker Selimler tarafından, 24-25-26 Mayıs Kaligrafi ve hat sanatı icrası Zafer Başdağ tarafından icra edilecek.

-Ayrıca 7 Mayıs 2 Haziran tarihleri arasında her gün akşam gösterilerden sonra Türk Sanat Müziği olacak.

-15 Mayıs Alanya Belediyesi Mahmutlar Ek Hizmet Binası Önünde, 22 Mayıs Konaklı Saat Kulesi Önünde de ramazan şenlikleri yapılacak.