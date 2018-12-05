Alanya'da sağlıkçılar engelli bireyleri evinde muayene etti

Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanları ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü' kapsamında evde bakım hizmeti alan engelli hastaları ziyarette bulunarak muayenelerini yaptı.

Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Zeynep Bozkurt ve Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü' kapsamında evde bakım hizmeti alan hastaları ziyaret etti. Ziyarette engelli hastaların sağlık sorunlarını dinleyen sağlıkçılar, bakım ve muayenelerini de yaptı.

"Hepimiz bir engelli adayıyız"

Ziyarette konuşan Uzman Dr. Zeynep Bozkurt, hastaneye bağlı evde sağlık hizmeti alan yaklaşık bin 100 hastanın olduğunu aktardı. Bozkurt, "Özellikle yatağa bağlı olan ve başkasının bakımına muhtaç olan hastalarımız evde sağlık hizmeti kapsamında. Biz bu hastaları evinde ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretler bizi manevi olarak da çok mutlu ediyor. Hasta yakınlarıyla daha iyi temas halinde oluyoruz ve yaşadıkları ortamı görme imkanımız oluyor. Ekip olarak elimizden geleni yapıyoruz. Sadece bugün değil her zaman engelli hastalarımızın yanında olmalıyız. Onlara dokunmalıyız ve sorunlarını çözmeye çalışmalıyız. Hepimiz bir engelli adayıyız. Gerçekten engelli hastalarımız yaşamları çok zor. Onların yaşamlarını bir nebzede olsa kolaylaştırabilmek bizim için çok mutluluk veren bir olay" dedi.

Hasta yakınları ise ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek sağlıkçılara teşekkür etti.