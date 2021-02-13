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Alanya'da sahte içki operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 38 şişe sahte içki ve 165 litre etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 38 şişe sahte içki ve 165 litre etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.



Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak ve sahte içki satışı ile imalatına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki bir inşaatta ve dairede baskın düzenledi. Baskında 165 litre etil alkol, 38 litre sahte içki ile 456 adet içki şişesi kapağı ele geçirildi. Olayla ilgili M.A.S. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.S. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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