Alanya'da Selçuklu yaşantısını sergileyen 3 sergi ziyaretçilerini bekliyor

Alanya Belediyesi, Alanya'nın fethinin 800. yılı etkinlikleri çerçevesinde Alanya Kalesi İç Kale bölümünde Selçuklu sanatı ve Selçuklu yaşantısından günümüze kadar gelen yansımaların anlatıldığı 30 Kasım'a kadar açık kalacak üç adet sergi alanı oluşturdu.

Alanya Belediyesi'nin 6 Kasım Cumartesi günü Alanya Kalesi'nde gerçekleştirdiği 800. Fetih Kutlamaları kapsamında oluşturulan Selçuklu Sanatı ve Selçuklu yaşantısından günümüze kadar gelen yansımaların anlatıldığı üç adet sergi alanı, açıldığı günden bu yana yerli yabancı herkesin ilgisini çekiyor. Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan; “Anadolu Selçuklu Sikkeleri Sergisi ve Hatıra Para Köşesi”, “Selçuklu'dan Günümüze Zanaatkârlar Sergisi” ve “Alanya Kalesi ve Selçuklu Çini Sergisi” bölümleri 6-30 Kasım 2021 tarihleri arasında ziyarete açık.

“İlk bölüm sikke ve hatıra para köşesi”

Üç bölümden oluşan sergi alanlarından ilkini “Anadolu Selçuklu Sikkeleri Sergisi ve Hatıra Para Köşesi” oluşturuyor. Yapı Kredi Müzesi envanterinde bulunan Anadolu Selçuklu Sikkelerinin görsellerinin sergilendiği bu bölümde, Hatıra Para köşesi de bulunuyor. Dileyen ziyaretçiler günün anısına kendi hatıra paralarını oluşturabiliyor.

“İkinci bölüm ‘Selçuklu'dan Günümüze Zanaatkarlar'"

İkinci bölümde, ”Selçuklu'dan Günümüze Zanaatkarlar” adı altında Alanya'nın kent belleğinde yer etmiş meslekleri anlatmak adına siyah-beyaz fotoğraflardan oluşan bir resim sergisi oluşturuldu. Fotoğraflar, Alanya Belediyesi tarafından Alanya kent belleğinin oluşturulmasına katkı sağlamak için başlatılan “Siyah-Beyaz Fotoğraf Arşivi” kapsamında ailelerden toplanarak arşivimize kazandırılan Alanya Demircilik Çarşısı ve Yayla esnafına ait seçmelerden oluşmakta.

“Muz lifleri zanaatkar ustaların elinde yemeni oluyor”

Bu bölümde, sergi ünitesi içerisinde yer alan çarıklar da Alanya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Muzdan Sanata Hayalden Tasarıma Muz Lifi” projesi kapsamında muz lifinden elde edilen kumaşlardan üretildi. Sergi ünitesinde yer alan yemeni ustası, görsel sunumu ile yemenicilik kültürünü ziyaretçilere yansıtmakta.

“Üçüncü bölüm: ‘Selçuklu Çinileri'"

Üçüncü bölümde ise Alanya Kalesi kazılarında ortaya çıkarılan, Alanya Kalesi Kazı Başkanlığı ve Alanya Müzesi desteğiyle gerçekleştirilen “Alanya Kalesi ve Selçuklu Çini Sergisi” yer almakta. Yerel çini ve seramik sanatçılarımızın yapmış olduğu çini eserleri de bu bölümde sergilenmekte.