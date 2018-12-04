Alanya'da seraya uyuşturucu baskını

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın seraya yaptığı operasyonda 48 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Oba Mahallesi'nde Yılmaz U. isimli şüpheliye ait bir evin bahçesindeki serada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde teknik ve fiziki takibin ardından, belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında serada ekili halde 48 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint keneviri jandarma ekiplerince sökülürken, olayla ilgili sera sahibi Yılmaz U. gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Yılmaz U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.