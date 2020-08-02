İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya'da seyir halindeki otomobil yandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde hareket halindeyken motor bölümünden alev alan otomobil yandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hareket halindeyken motor bölümünden alev alan otomobil yandı. Araç sürücüsü olayı yara almadan atlattı.


Olay, dün saat 22.30 sıralarında Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen yabancı uyruklu sürücünün kiraladığı 07 AKL 617 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor bölümü alev aldı. Bunun üzerine durdurup aracından inen sürücü çevredekilerden yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç söndürüldü. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası otomobilde hasar oluştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.