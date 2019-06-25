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Alanya'da silahla bir kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.


Olay, dün saat 15.30 sıralarında Antalya Büyükşehir Belediye Alanya Toptancı Hali'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle Mustafa A. (53) ile Esat B. (44) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa A. belindeki tabancayı çıkararak rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunların hedefi olan Esad B. bacağından ve omzundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Esad B. sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Esad B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, saldırgan Mustafa A.'yı ise yakalayarak gözaltına aldı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa A. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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