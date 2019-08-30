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Alanya'da silahlı gasp şüphelisi yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde silahlı gasp suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde silahlı gasp suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan şüpheli polis tarafından yakalandı.


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ‘Silahlı gasp' suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ersin G.'nin (37) ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Tespit üzerine harekete geçen ekipler Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir restorana baskın düzenleyerek şüpheliyi gözaltına aldı. Polis merkezideki işlemlerinin ardından adliyeye sevk Ersin G. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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