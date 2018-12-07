Alanya'da silahlı kavga: 1'i kadın 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada belediye işçisi ile yoldan geçen bir kadın yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir spor mağazasının önünde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre henüz ismi öğrenilemeyen 2 kişi arasında sözlü tartışma çıktı. Tanışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri belindeki silahı çıkararak rastgele 3 el ateş etti. O sırada yoldan geçen hemşire Döndü Bilge ve peyzaj çalışması yapan belediye işçisi Mustafa Yönet kurşunların hedefi oldu. Bilge bacağından, Yönet ise karın boşluğundan yaralanırken, silahı ateşleyen şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Alanya Özel Yaşam Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri emniyet şeridi çekerek olay yeri inceleme çalışması yaptı. Yerde 3 adet mermi kovanı bulunurken polis saldırı sonrası kaçan 1 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

“Kalçasını tuttu ‘Vuruldum' dedi”

Olayın görgü tanığı ise, "Tam göremedik, kim olduğunu. Bir ses duyduk nereden geldi nasıl oldu bilemedik. Maytap patlatıldı sandık. Kalçasını tuttu ‘Vurulum' dedi. Bir de ışıkların yanında kız vurulmuş. Neticede iki yaralı" dedi.