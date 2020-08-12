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Alanya'da sinekle mücadele ekibine eğitim verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bir yandan sinekle mücadele çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da çalışmayı yapan ekiplere eğitim veriyor.


Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından Alanya'da hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Alanya Kültür Merkezi'nde gerçekleşen seminerde biyosidal uygulaması yapan 50 personele Prof. Dr. Hüseyin Çetin tarafından ayrıntılı bilgiler verildi. Çetin, personele sivrisineklerin, çeşitleri, üreme alanları, nasıl üredikleri ve yapılması gereken mücadele yöntemlerini anlattı. Görseller aracılığıyla verilen eğitimde karşılıklı soru alış verişi ve bilgi paylaşımı da oldu.

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