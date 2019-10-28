Alanya'da ‘skunk' operasyonu: 1 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda 2 kilogram ‘skunk' adı verilen uyuşturucu ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda Hasan Ş. (45) isimli şüphelinin Kestel Mahallesi Süller Caddesi'ndeki ikametinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Tespit üzerine dün akşam saatlerinde harekete geçen Narkotik ekipleri belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında kavanoz ile poşet içerisinde toplam 2 kilogram ‘skunk' adı verilen ve 'yeşil kokain'olarak da bilinen uyuşturucu madde, uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirilirken, olayla ilgili Hasan Ş. Gözaltına alındı.

Şüpheli uyuşturucu satışı yaptığını itiraf etti

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Hasan Ş. suçunu itiraf etmesinin ardından sulh ceza hakimliğince ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.