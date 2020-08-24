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Alanya'da spor tesislerine dezenfekte işlemi

Alanya Belediyesi tarafından, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında spor tesisleri rutin olarak dezenfekte edilmeye devam ediyor.


Alanya Belediyesi Atatürk Spor Salonu, 75. Yıl Spor Salonu ve Olimpik Yüzme Havuzu'nda bulunan ofisler, soyunma odaları, malzeme deposu, ortak yaşam alanlarına kadar her yer itinayla özel bir solüsyon ile temizlendi. İlçedeki spor tesisleri korona virüsü salgını başta olmak üzere çeşitli enfeksiyonlara karşı sporcuların kullandığı özel alanlardan, ortak kullanım noktalarına kadar her yer Alanya Belediyesi Çevre Sağlık ekiplerince dezenfekte edildi.

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