Alanya'da su kabağı fidesi dağıtımı devam ediyor

Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi'nin iş birliğinde yürütülen “Alanya ve Çevresi Su Kabağı Geliştirme Projesi” bünyesinde fide dağıtımı yıl boyu devam edecek.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında üretimi yapılan su kabağı fideleri Alanya'yı süslemeye devam ediyor. Fide dağıtımları, 10 Mayıs Salı günü Mahmutlar Mahallesi Mehmet Çakır Caddesi Salı Pazarı girişinde, 11 Mayıs Çarşamba günü 09.30'da Konaklı Mahallesi Vatan Caddesi ve Avsallar Mahallesi Konak Caddelerinde devam edecek. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada, su kabağı fideleri üretim ve dağıtım organizasyonunun her yıl devam edeceğini belirtti. Müdür Uyar, “Alanya'mıza özgü fidelerin çoğaltılması için çalışmalarımız aralıksız sürecek” dedi.