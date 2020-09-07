Alanya'da su kuyusu açarken toprak kaydı: 1 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bahçede kepçeyle açtığı su kuyusuna kontrol amaçlı inen bir kişi, yaşanan toprak kayması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Alanya'nın Bıçakçı Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Kendisine ait bahçede Ahmet Teker (38), kepçe operatörü İsmail T. ile birlikte su çıkarmak kazı çalışmasına başladı. Kepçeyle yardımıyla bir süre kazılan kuyuya elindeki kürekle kontrol amaçlı inen Teker, toprak kayması sonucu bulunduğu yere sıkıştı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri gelirken, vatandaşların yardımıyla çıkarılan Teker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Alanya Belediyesinde işçi olarak çalıştığı öğrenilen Teker'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla sonrası kepçe operatörü jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.