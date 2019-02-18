Alanya'da şubat ayında deniz keyfi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, şubat ayı olmasına rağmen sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler soluğu plajlarda aldı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığın 18, deniz suyu sıcaklığın ise 17.1 derece ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler, şubat ayının ortalarına gelinmesine rağmen güneşli havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek çıkardı. Güneşli havayı fırsat bilen turistler ve vatandaşlar Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girdi. Kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi. Bazı turistler de sahil kenarında yürüyüş ve spor yaptı. Sahil kenarlarında oynayan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji yetkilileri, ilçede güneşli havanın Cuma gününe kadar süreceğini, ardından yerini yağışlı havaya bırakacağını belirtti.