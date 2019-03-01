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Alanya'da suç örgütü şüphelisi 15 kişi tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 15’i tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 15'i tutuklandı.



Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde imalatı ve sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı T.S., B.S., Ö.B., B.A., H.U., H.G., O.O., F.K., M.D., M., K.A., Z.G., Ç.O., İ.S., M.E., K.B. ve U.K. isimli 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Kararın ardından geçen cumartesi günü sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 650 gram esrar, 50 gram kubar esrar, 30 gram eroin, 15 gram skunk, 2 gram kenevir tohumu, 754 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, bir adet esrar öğütme aparatı, bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığında 6 gün süren işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 15'i Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezavine gönderildi.

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