Alanya'da suç örgütüne ceza yağdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde silahlı suç örgütü kurmak, örgütü yönetmek ve üye olmak gibi suçlardan yargılanan 7 sanığa toplam 144 yıl hapis cezası ile 241 bin 580 TL adli para cezası verildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alanya Jandarma Komutanlığı ve Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, 20 Temmuz 2017 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Alanya merkezli operasyonda Mahmutlar ve Konaklı Mahallesi ile Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 1'i kadın 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda içinde AK-47 model uzun namlulu Kalaşnikof'un da bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmat ile bilgisayar dokümanı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Alanya Jandarma Komutanlığındaki 8 günlük sorgu ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi Alanya Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli Fatih N., Şiyar N., Mehmet N., Remzi N., Mehmet Bahri A., Koray K., Cengiz U., Halil İbrahim C., Esat Y., Umut A., Şadiye B., Çağlar T. ve Kahraman T., yaklaşık 11 saat süren duruşmanın ardından 'silahlı suç örgütü kurmak', 'silahlı suç örgütünü yönetmek' ve 'silahlı suç örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Sanıklardan tutuklu Fatih N., Mehmet B.A. ile tutuksuz yargılanan Cengiz U., Koray K., Mehmet N., Remzi N. ve Şiyar N., Alanya 2'inci Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşına çıktı. Duruşmada sanıkların avukatları da hazır bulundu. Sanıklar savunmalarında üzerlerine atılı suçu kabul etmeyerek, beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti, Fatih N.'e 46 yıl 7 ay hapis cezasıyla 85 bin 200 TL, Mehmet B.A.'ya 46 yıl 7 ay hapis cezasıyla 85 bin 200 TL, Cengiz U.'ya 25 yıl 8 ay hapis, Koray K.'ye 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla 69 bin 980 TL, Remzi N.'ye 6 yıl 6 ay hapis cezasıyla 600 TL, Mehmet N'ye 4 yıl 7 ay hapis cezası, Şiyar N.'ye ise 5 yıl 6 ay hapis cezasıyla 600 TL adli para cezası verdi. Duruşmanın ardından sanıklar Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.