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Alanya'da şüpheli 2 araçtan eroin çıktı: 4 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 ayrı otomobilden bir miktar eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 ayrı otomobilden bir miktar eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler dün akşam saatlerinde yaptıkları çalışmalarda ilçenin girişindeki Dinek mevki'inde şüphe üzerine seyir halindeki 34 EY 9313 plakalı otomobili durdurdu. Bunun üzerine araçtaki Sami B.(26), Emrah Ö. (30) ve Emre A. (26) gözaltına alınırken, yapılan aramalarda toplam 2.18 gram eroin ele geçirilirdi.



Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı


Ekipler, 02.00 sıralarında ise Büyükhasbahçe Mahallesi'ndeki bir caminin önünde park halinde olan 07 ZAD 95 plakalı otomobilden ve içerisinde bulunan Mustafa B.'nin (34) durumundan şüphelendi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 16 paket halinde 5.20 gram eroin ele geçirildi.



Şüphelilerde 2'si adliyeye sevk edildi


Gözaltına alınan şüphelilerden Emrah Ö. ve Emre A. ‘uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, Sami B. ve Mustafa B. emniyetteki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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