İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya'da şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin park halindeki otomobilde yaptığı aramada bir miktar eroin ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin park halindeki otomobilde yaptığı aramada bir miktar eroin ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından park halindeki, içinde 2 şüphelinin bulunduğu Antalya plakalı otomobile baskın düzenledi. Baskında araçta bulunan Fikret U. ve Berkan A. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 4 adet uyuşturucu hap, 0.60 gram metamfetamin 2.75 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Berkan A. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kalırken, diğer şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.