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Alanya'da şüphelilerin üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün sabah saatlerinde Dinek Mahallesi'nde yaya olarak ilerleyen durumundan şüphelendikleri N.A. ve İ.C.'yi durdurdu. Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirdi. Gözaltına alınarak polis merkezine getirilen 2 şüphelinin hakkında '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kaldı.

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