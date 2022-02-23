Alanya'da süs havuzları yaz dönemine hazırlanıyor

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yeni sezon öncesi parklardaki ve dinlenme alanlarındaki süs havuzlarında bakım ve onarım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, onarım ihtiyacı tespit edilen süs havuzlarında çalışma sürdürüyor. Havuzlarda su kaçağının önüne geçilmesi için yalıtım tamamen yenilenirken, iç ve dış kaplamalar da daha uzun ömürlü malzemelerle değiştiriliyor. Belediye ekipleri, havuzların mekanik sistemini de elden geçirerek sistemin sorunsuz çalışması için gerekli çalışmayı yapıyor. Ayrıca park ve dinlenme alanlarındaki bütün havuzlar da temizleniyor. Alanya Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, "Kentteki parklarda bulunan süs havuzlarının bakımını yaparak yaz döneminde halkımıza en iyi şartları sunmak istiyoruz'' dedi.