Alanya'da tam kapanma süresince kurallara uymayanlara ceza yağdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 17 günlük tam kapanma süresi içerisinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kural ihlali yapan 574 kişi ve 4 işletme hakkında toplam 1 milyon 850 bin 950 TL idari para cezası uygulandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında ilçenin farklı noktalarında denetimleri aralıksız sürdürdü. Polis sorumluluk bölgesinde yaptığı denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını dışarı çıkarak ihlal eden ve maske takmayan 378 kişiye 1 milyon 294 bin 300 TL idari para cezası uygulandı.

Jandarma 196 kişiye ceza kesti

Yapılan denetimlerde kurallara uymayan 3 işletmeye ise 10 bin 350 TL ceza kesildi. Jandarmanın gerçekleştiği denetimlerde ise 196 kişiye 543 bin 150 TL ve 1 iş yerine de 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

Toplam 1 milyon 850 bin 950 TL para cezası

Buna göre ilçede polis ile jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan, maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 574 kişi ve 4 işletme hakkında toplam 1 milyon 850 bin 950 TL para cezası uygulandığı belirtildi.