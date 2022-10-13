Alanya'da, Tarihe Damga Vuran Polonyalı Kadınlar Sergisi açıldı

Polonya Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile Alanya Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği, Alanya Polonyalılar Kültür ve Dostluk Derneği tarafından desteklenen “Tarihe Damga Vuran Polonyalı Kadınlar” sergisi Kızılkule'de açıldı.

Açılış törenine Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Radosaw Sadowski, Konsolos Yardımcısı Başkatip Magdalena Rak, Kültür İşlerinden Sorumlu Başkatip Ewa Horoszewicz, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Alanya Polonyalılar Kültür ve Dostluk Derneği, Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi, STK Temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Abdullah Akbaş ve Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Radosaw Sadowski, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine değindi. Maslahatgüzarı Radosaw Sadowski, Türkiye ile Polonya arasındaki diplomasi ve dostluk ilişkilerinin her zaman uyumlu olduğunu söyleyerek, “Tarihe Damga Vuran Polonyalı Kadınlar” sergisini Alanya'da açmaktan gurur duyduklarını vurguladı.

Sadowski ise konuşmasında, “ Böyle anlamlı bir temayı Alanya'da sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Burada bu sergiyi açmamızı sağlayan, bize destek olanlara teşekkür ederiz” dedi.

"18 Ekim'e kadar açık"

Konuşmaların ardından Kızılkule'nin giriş katında düzenlenen sergi, Alanya Türkler Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencilerinin muhteşem konseri eşliğinde açıldı. Ziyaretçiler Kızılkule'nin tarihi atmosferinde bir taraftan müzik dinlediler bir taraftan da sergiyi gezdiler. Sergide, insanlık için büyük başarıların altına imza atmış, hayatını insanlığa adamış şair, yazar, edebiyatçı, fizikçi, seyyah, doktor, mühendis ve bilim insanı 11 Polonyalı kadının başarı öyküleri anlatılıyor. “Tarihe Damga Vuran Polonyalı Kadınlar” sergisi 18 Ekim Salı gününe kadar ziyarete açık kalacak.