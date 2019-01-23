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Alanya'da tarihi mahalle alt yapıya kavuşuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya’nın tarihi Hisariçi Mahallesi’nin yıllardır süregelen kanalizasyon sorununu çözüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya'nın tarihi Hisariçi Mahallesi'nin yıllardır süregelen kanalizasyon sorununu çözüyor. Hisariçi, turizm sezonu öncesi alt yapıya kavuşacak.


Alanya'nın tarihi mahallesinde yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda hat, 4 terfi merkezinin yapımı için geçen yıl başlatılan çalışmalar devam ediyor. Turizm sezonu nedeniyle ara verilen çalışmalar, sezonun bitmesiyle birlikte yeniden başladı. Hisariçi Mahallesi'nde kanalizasyon çalışmaları 2019 turizm sezonu öncesi tamamlanarak hat devreye alınacak. Böylece yıllardır çözülemeyen bir temel sorun Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından çözülmüş olacak.

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