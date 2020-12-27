Alanya'da tarihi sessizlikte sahiller turistlere kaldı

Antalya'nın Alanya ilçesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizliğe büründü. Cadde ile sokaklarda insan ve araç görülmezken, sahiller kısıtlamadan muaf tutulan turistlere kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik kısıtlama kapsamında vakaların düşmeye başladığı Alanya'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Hava sıcaklığının 20, nem oranının ise yüzde 63'leri gördüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen kısıtlamadan muaf turistler, soluğu dünyaca ünlü Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında aldı. Bazı turistler sahilde güneşlenirken, bazıları ise denizin keyfini sürdü. Sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi sabah 05.00 itibarıyla sona erecek.