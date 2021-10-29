Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından Alanya'da bir otelde gerçekleştirilen Uluslararası, “Alanya'da Tarım, Dünyada Tarım Kongresi” başladı. Kongrenin açılışına ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, Genel Sekreter Dr. Sinan Kartal ile ulusal ve uluslararası üniversitelerin akademisyenleri katıldı. 29-30-31 Ekim tarihleri arasında üç gün sürecek kongrede, araştırmacıların çalışmaları, yeni teknolojiler ve geliştirdikleri yeni fikirler tartışılacak. Ayrıca, düzenlenen kongre ile dünyanın değişik ülkelerinden katılan akademisyenler, araştırmacılar ve sanayiciler bir araya getirilerek, tarımla ilgili her konuda bilgi alışverişi ve tecrübelerin paylaşımı sağlanacak. Küresel anlamda tarım alanında karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri kongre süresinde görüşülecek. Yaklaşık 140 civarında katılımcı sayısı ile gerçekleştirilen kongrede, 200 özet gönderildi. 12 farklı ülkeden 40'a yakın yabancı katılımcının ilgi gösterdiği kongrede resmi sunum dilleri Türkçe, İngilizce, Rusça, Lehçe ve Rumence olarak gerçekleşecek.

“Geniş ilgi gördü”

Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Atılgan Atılgan, "Bugün hem Cumhuriyet Bayramımızı kutlarken hem de kongremizin açılışı nedeniyle çifte mutluluk yaşıyoruz” diyerek sözlerine başladı. Sözlerinin devamında Prof. Dr. Atılgan Atılgan, “Alanya'da kendi alanında uluslararası bir tarım kongresini ilk defa düzenlemenin mutluluğunu da yaşıyoruz. Kongremiz süresince birçok yeni konularla tanışmak birçok yeni yüzleri tanımak bizleri mutlu edecektir” dedi. Konuşmasında konu başlıklarına da değinen Prof. Dr. Atılgan, “Bunlardan bazıları sulama, drenaj, bitki koruma, tarla bitkileri, ekonomi, toprak, tarımsal yapılar, kuraklık, iklim değişikliği olarak sıralayabiliriz. İlk defa kendi alanında uluslararası olmasına rağmen kongremiz geniş bir ilgi görmüştür. Gelecekte Warşova, Poznan, Krakow, Zagreb, Osijeck ve Üniversitemiz ile birlikte organize edeceğimiz uluslararası kongrede buluşmak temennisiyle sağlıkla kalın" dedi.

"Alanya için çok özel bir kongre"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'ın kongreye katılamadığını belirterek konuşmasına başlayan ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, "ALKÜ olarak önce yöremize, insanımıza, milletimize, ülkemize ve nihayetinde binlerce yıllık ecdat bakiyesinin de omuzlarımıza yüklediği sorumluluk gereği tüm insanlığa fayda sunabilme ülküsü ile bilimin rehberliğinde çalışma gayreti içerisindeyiz. Bugün benim için güzel bir gün. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılını idrak ediyoruz. Tabiki en başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz, ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle, minnetle, dua ile yad ediyoruz ama bu ülkenin bağımsızlığı ve kurtuluşu şüphesiz ki sadece cephede kazanılacak bir husus bir değer değil. Onu bilimle, sanayiyle, bilişimle aydınlatmak ve kalkındırmak başta üniversiteler olmak üzere hepimizin asli sorumluluğudur” dedi. Konuşmasının devamında resmi kuruluşu ile Biyosistem Mühendisliğinin henüz 7 ayını doldurduğunu belirterek, “Hocalarımızın ALKÜ Ailesine dahil oluşu henüz 4-5 aylık bir süreç ama bakın ortaya 12 farklı ülkeden katılımcıların bulunduğu çok özel bir uluslararası bir kongre icra edebilecek bir yetkinlik çıkıyor” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının tamamlanmasının ardından Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. A. Nafi Baytorun "Türkiye'de Seracılık ve Geleceği" konulu sunum gerçekleştirdi. Programın sonunda, katılımcılara plaket takdim edildi.