Alanya'da tatilcilerin kaybolan eşyaları adresine kargoyla gönderiliyor

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaybolan eşyaların sahiplerine ulaşarak teslim ediyor. Ekipler, tatile gelen veya şehirden taşınan vatandaşlara da ulaşarak eşyalarını kargo yoluyla kendilerine gönderiyor. Bu çerçevede cüzdanları bulunan ve içerisinde kimlik, pasaport, kredi kartı gibi önemli evraklar olan cüzdanlar sahiplerine ulaşılarak evlerine teslim edildi. Alanya Belediyesi zabıta ekipleri telefon ile ulaştıkları cüzdan sahiplerinin evine giderek kendilerine teslim ettiler. Ayşe Van Dalen ve Hollanda vatandaşı Anthonie Van Dalen çifti, cüzdanlarına ulaştıkları için büyük mutluluk yaşadılar. Cüzdanda bulunan pasaport ve evrakların kendileri için büyük önem arz ettiğini belirten Ayşe Van Dalen, “Hollanda'da bu tip kayıp evrak işleri büyük sıkıntıya yol açıyor. Eşim de pasaport ve kimliğini iptal ettirmek için görüşmeler gerçekleştiriyordu. Alanya Belediyesi zabıta ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok büyük bir sıkıntıdan kurtardılar” dedi.

Zabıta ekipleri, şehirden ayrılan Ahmet Karadeniz'e de telefon yoluyla ulaşarak adres bilgilerini aldı. Kargoya giden ekipler, cüzdanı teslim ederek Antalya'da bulunan vatandaşa postaladı.