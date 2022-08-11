Alanya'da tefecilik yapan 1 kişi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde vatandaşlara faizle para verdiği, ödeyemeyen kişilerin mülklerini icra yoluyla almaya çalıştığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

Alanya ilçesinde vatandaşlara faizle para veren E.Ö.'nün, yüksek faizleri ödeyemeyen vatandaşları tehdit ettiği öğrenildi. Konu üzerine inceleme başlatan Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Alanya KOM Büro Amirliği ekipleri, E.Ö.'nün tehdit yoluyla vatandaşların mülklerini icra yoluyla ellerinden almaya çalıştıklarını belirledi. KOM ekipleri tarafından yapılan operasyonda E.Ö., gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 3 adet şarjör, 153 adet fişek ve 25 farklı kişiye ait senet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.