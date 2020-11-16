Alanya'da ticari taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ticari taksi ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Süleyman A. idaresindeki 07 H 0029 plakalı ticari taksi, Anıl Kasap'ın kullandığı 07 ABD 557 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Özlem K. ile Şükran Ç. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Baterist olduğu öğrenilen Anıl Kasap, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar Özlem K. ve Şükran Ç.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bir mekanda bateristlik yaptığı öğrenilen Kasap'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna konuldu.

Kaza sonrası ticari taksinin sürücüsü Süleyman A. polis tarafından gözaltına alındı. Süleyman A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.