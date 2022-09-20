Alanya'da toplanan çöpler yamaç paraşütüyle taşındı

Alanya Belediyesi tarafından her yıl Dünya Temizlik Günü'nde düzenlenen farkındalık etkinliği Hıdırellez mevkiinde gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde toplanan çöpler yamaç paraşütü ile Kleopatra Plajına getirildi ve atık toplama kutularına atıldı.

Türkiye'nin her şehrinde Dünya Temizlik Günü çerçevesinde yapılan farkındalık etkinliği Alanya'da da gerçekleştirildi. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün öncülüğünde yapılan etkinliğe Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Birim Müdürleri, Alanya'da faaliyet gösteren mavi bayraklı oteller ve eko okul projesi çerçevesinde yer alan okulların öğretmenleri ve öğrencileri katıldılar.

Hıdırellez mevkiinde çöp toplandı

Etkinlik çerçevesinde Hıdırellez Mevkinde bulunan çöpler katılımcılar tarafından çöp poşetlerine toplandı. Sürdürülebilir çevre olgusunu vatandaşlar arasında yaygınlaştırma, çevrenin korunması ve atık yönetimi bilincinin oluşturulması gibi pek çok önemli konuda farkındalık oluşturan etkinlik çerçevesinde toplanan çöpler, atık toplama kutularına dolduruldu.

Yamaç paraşütü ile çöp taşındı

Hıdırıellez Mevki'nde toplanan çöpler farkındalık oluşturulması adına yamaç paraşütü ile Kleopatra Plajı'na getirildi. Alkışlar eşliğinde çöp poşetleri ile havalanan yamaç paraşütü plaja gelerek çöpleri atık toplama kutularına attı. İlk kez yamaç paraşütü ile çöp taşınmış oldu ve ulusal çapta bir farkındalık projesine imza atıldı. Yamaç paraşütüyle çöpleri taşıyan çevreciler, "Her şekilde götürebiliriz. Yeterki içinde temizlik olsun" dedi.

“Çocuklarımıza çevre bilincini aşılamalıyız”

Yapılan bu güzel etkinliği değerlendiren Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, “Atık yönetimi ve çevre bilincinin geliştirilmesi, çocuklarımıza bu eğitimi vermek ve farkındalık oluşturmak için yaptığımız etkinliğimizi bu yıl da gerçekleştirdik. Gerçekten katılımın yoğun olduğu güzel bir etkinlik oldu. Alanya Belediyesi olarak şehrimizin dört bir yanında çalışmalarımıza devam ediyor ve temiz bir çevre için mücadele ediyoruz. Tüm katılımcılara ve bu önemli organizasyonda emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.